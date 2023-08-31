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الخميس، 31-08-2023 01:44 م

ابو جوليا يكشف تفاصيل اول مطعم في عمان ويتحدث عن قائمة الطعام

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الوكيل الإخباري- أعلن الشيف الفلسطيني الشهير "أبو جوليا" تفاصيل أول مطعم له الذي سيتم افتتاحه في العاصمة عمان العام القادم ، حيث قدّم مزيدًا من المعلومات حول قائمة الأطعمة وأسعارها.

من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، أوضح "أبو جوليا" أن القائمة ستعتمد على الوصفات التي نالت إعجاب جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة. وأشار إلى إمكانية تغيير المنيو بانتظام بناءً على تفضيلات الزبائن، وأكد أن أسعار الأطعمة ستكون في متناول الجميع.

وعن سبب اختياره افتتاح أول مطعم له في عمان، أكد "أبو جوليا" أنها كانت الخيار الثاني الأنسب بعد دراسات مستفيضة دامت عامًا ونصف. وعلى الرغم من رغبته في افتتاح مطعمه في فلسطين، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك حاليًا.

ووعد جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه لن ينقطع عنهم، وسيواصل تقديم وصفات ومقاطع فيديو كما هو معتاد.

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