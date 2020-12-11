اتهام رامز جلال بالسرقة في برنامجه 'رامز مجنون رسمي'

الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة مصرية يوم امس الخميس، حكما بحجز الحكم على الفنان المصري رامز جلال، بتهمة السرقة إلى جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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وصدر القرار من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعدما تقدم كلا من المحاميين، صلاح بخيت وهاني سامح في شهر يوليو/ تموز بدعوى قضائية بالنيابة عن موكلتهما، الكاتبة هيام كمال، ضد رامز جلال، التي يتهمه فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لها.

واتهمت الدعوى القضائية رامز جلال بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي لهيام كمال، كاتبة فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي عرض في رمضان 2020.



كما أشارت الدعوى إلى أن فريق إعداد برنامج رامز جلال الرمضاني تواصل مع كمال، وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، لكنها لم تحصل على حقها الأدبي والمادي.



ووجه محاميا هيام كمال اتهاما لرامز جلال بارتكاب جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول من دون إذن كتابي مسبق من المؤلف.



يشار إلى أنه في يوليو أحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة بمصر، الدعوى القضائية المقامة من الكاتبة هيام كمال ضد رامز جلال، لاتهامه بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن برنامج" رامز مجنون رسمي"، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وذلك لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.



وعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" خلال شهر رمضان، ومن أبرز ضيوفه ياسمين صبري وغادة عادل ومحمود كهربا وياسمين رئيس وأمينة خليل.

سبوتنيك

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