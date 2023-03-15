احمد سعد اول فنان عربي يحقق هذا الانجاز في الشرق الاوسط !

الوكيل الإخباري- احتلت أغنية "قادر أكمل" للفنان المصري أحمد سعد قائمة الأكثر استماعاً عبر جميع المنصات الرقمية ، وقد حاذت بالمركز الأول كأكثر أغنية استماعاً في الشرق الأوسط، ليصبح بذلك سعد أول فنان عربي يحقق هذا النجاح.

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ولا شك أن تفاعل الجمهور في الفترة الماضية، على صفحات الفنان أحمد سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامه بأغنية “قادر أكمل” التي احتفل بطرحها مع جمهوره ومتابعيه فى عيد الحب الفائت، كان له هذا التأثير الإيجابي في استمرار النجاح واحتلال الأغنية لمركز الصدارة.



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