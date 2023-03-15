الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 12:46 م

احمد سعد اول فنان عربي يحقق هذا الانجاز في الشرق الاوسط !

24-1-COPY-10


الوكيل الإخباري- احتلت أغنية "قادر أكمل"  للفنان المصري أحمد سعد قائمة الأكثر استماعاً  عبر جميع المنصات الرقمية ، وقد حاذت بالمركز الأول كأكثر أغنية استماعاً في الشرق الأوسط، ليصبح بذلك سعد أول فنان عربي يحقق هذا النجاح. 

اضافة اعلان


ولا شك أن تفاعل الجمهور في الفترة الماضية، على صفحات الفنان أحمد سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامه بأغنية “قادر أكمل” التي احتفل بطرحها مع جمهوره ومتابعيه فى عيد الحب الفائت، كان له هذا التأثير الإيجابي في استمرار النجاح واحتلال الأغنية لمركز الصدارة.

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

تركي آل الشيخ يتلقى هدية

442338Image1

نوال الزغبي تعلق على مسلسل الثمن لباسل خياط

442324Image1

زوجة باسل خياط تتحدث عن نهاية مسلسل الثمن

33333333333333

اليسا تحتفل بيوم ميلاد هيفاء وهبي .. والأخيرة توجه رسالة !

885198_original

مي سليم تعلن موقفها من دخول ابنتها مجال الفن

2022-637802783737360426-736

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره