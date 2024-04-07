استبعاد أحمد العوضي من قائمة الأفضل في رمضان يثير غضب الجمهور

الوكيل الإخباري - أثار عدم إدراج اسم الفنان المصري أحمد العوضي، ضمن قائمة أفضل ممثل خلال موسم دراما رمضان 2024، في استفتاء جوائز النقاد للدراما العربية، الجدل على موقع فيس بوك، من قبل جمهور الفنان.



ونشر حساب الجوائز قائمة أفضل فنان خلال الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2024، تضمنت 13 فناناً، وهم كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وعصام عمر، وطارق لطفي، وحمادة هلال، وآسر ياسين، وأحمد زاهر، وأحمد داش، وأحمد السقا، وياسر جلال، وباسم سمرة، وإياد نصار، ومحمد إمام.

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وعبر عدد من جمهور أحمد العوضي، عن استيائهم لعدم إدراج فنانهم المفضل ضمن القائمة، إذ يتصدر العوضي بشخصيته "عرب السويركي" بمسلسله "حق عرب" الترند في مصر وعدد من الدول العربية، منذ بدء العرض مع بداية شهر رمضان، مشيدين بأدائه، لا سيما أنها البطولة الأولى المطلقة للعوضي ضمن دراما رمضان، دون زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز.

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