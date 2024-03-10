أحمد العوضي يطرح مسابقة 'حق عرب' بجائزة مليون و نصف

الوكيل الإخباري - مسابقة رمضانية أعلن عنها أحمد العوضي عبر فيسبوك على أحداث مسلسل "حق عرب" بقيمة مليون و نصف جنيه قائلاً : " مليون و نص لكل إخواتي في رمضان، كل سنة و أنتم طيبين"

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بدأ الفيديو بالشكر لكل جمهوره معلناً عدد مشاهدات تيزر المسلسل والتي وصلت لـ 8 ملايين و عدد مشاهدات البرومو التي تخطت ال 7 مليون مشاهدة و الأغنية التي وصلت مشاهداتها لـ 6 مليون مشاهدة .

وأعلن العوضي أن مسابقة رمضان ستكون بقيمة 50 ألف جنيه يومياً لمدة 20 يوم و في آخر يوم رمضان ستكون قيمة السؤال على الحلقة الأخيرة نصف مليون جنيه، قائلاً: "دي أقل حاجة أعملها لكم على اللي انتم بتعملوه معايا" وأختتم حديثه قائلاً: "كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم عليكم وأنا واعدكم بمسلسل يدغدغ مصر".





ET بالعربي