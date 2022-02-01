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الثلاثاء، 01-02-2022 12:54 م

اصابة احمد السعدني بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد السعدني، بطريقته الكوميدية، خلال منشور على حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب قائلا: "بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا".

وتلقى السعدني آلاف التعليقات من متابعيه وزملائه وأصدقائه، يدعون له بالشفاء العاجل، وكان أطرف تعليق من الفنان صلاح عبدالله حيث كتب له: "هاكلمك رد على طول"، كما علق المخرج يسري نصر الله قائلاً: " سلامتك.. أكيد ده حصل عشان هجرتنا"، فيما علقت غادة عادل قائلة: "ألف سلامة"، وقالت شذى: "سلامتك يا سعدون إن شاء الله هتعدي".

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