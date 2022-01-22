زينة تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة زينة، من خلال فيديو نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، عن إصابه والدتها بفيروس كورونا.





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وقالت زينة، في الفيديو: "والدتي مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وده السبب في إني مش بظهر بقالي فترة، ومشغولة معاها بإجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها خلال فترة العلاج".



وتابعت: "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسي بس، بخاف علشان ولادي كمان".



واختتمت زينة حديثها، قائلة: "أرجو من جمهوري الدعاء لأمي لأنها تعاني من أمراض القلب والسكر، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

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