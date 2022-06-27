اعلامية مصرية توضح سبب رفض عبلة كامل الظهور في البرامج الاعلامية

الوكيل الإخباري-ردت الإعلامية والممثلة إسعاد يونس على سؤال أحد المتابعين بخصوص الممثلة عبلة كامل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء رد إسعاد يونس عندما قال لها أحد المتابعين: "عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك"، لترد بدورها وتؤكد أنها حاولت كثيراً ولكن عبلة كامل ترفض، وقالت: "أنا وضحت قبل كدة إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها".



يُشار إلى أن إسعاد يونس تستعد لخوض عمل تمثيلي جديد في دور رئيسي، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن التمثيل.



المسلسل يحمل إسم "بيت ماما" ويتألف من 45 حلقة، تدور احداثه في اطار اجتماعي وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



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