الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام : اصابات اثر تسرب غاز من صهريج في العقبة

بتوجيهات من رئيس الوزراء تعميم دورات معهد الإعلام على المؤسسات والوزارات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

تقسيط تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية لمتقاعدي الضمان

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

طريق البترول في إربد مصيدة للحوادث ومطالب بتوفير السلامة المرورية

اشتعال 4 بـاصـات في حريق خلف مصانع البا هاوس بعمان

إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني - صور

الإثنين، 27-06-2022 04:21 م

اعلامية مصرية توضح سبب رفض عبلة كامل الظهور في البرامج الاعلامية

1813091_0


الوكيل الإخباري-ردت الإعلامية والممثلة إسعاد يونس على سؤال أحد المتابعين بخصوص الممثلة عبلة كامل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وجاء رد إسعاد يونس عندما قال لها أحد المتابعين: "عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك"، لترد بدورها وتؤكد أنها حاولت كثيراً ولكن عبلة كامل ترفض، وقالت: "أنا وضحت قبل كدة إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها".


يُشار إلى أن إسعاد يونس تستعد لخوض عمل تمثيلي جديد في دور رئيسي، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن التمثيل.


المسلسل يحمل إسم "بيت ماما" ويتألف من 45 حلقة، تدور احداثه في اطار اجتماعي وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
444444

عمرو دياب يحيي حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في بوليفارد الرياض

Girls-of-Great-Britain-and-Ireland-Tiara-1

صور .. تتويج ملكة جمال العرب في مسابقة Miss World Next Top Model 2022

هاني-شاكر-1656288455-0

هاني شاكر يُطالب آمال ماهر بالظهور وتفسير سبب اختفاءها

3859544_1629292227

بعد حديثه عن إمكانية الإعتزال كم تبلغ ثروة براد بيت؟

BeFunky-collage_-19-2

الممثل المصري عبد العزيز مخيون ينعى والدته

image

صورة نادرة من طفولة محمد هنيدي