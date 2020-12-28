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الإثنين، 28-12-2020 01:32 م

الإعلامي المصري خالد أبو بكر يعلن إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن الإعلامي المصري، خالد أبو بكر، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته "إيجابية".

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وغرد أبو بكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل حال، تأكد إصابتي بفيروس كورونا، وربنا يشفينا جميعا".

 

يشار إلى أن العديد من الإعلاميين المصريين أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم وائل الإبراشي ورامي رضوان، والإعلامي الرياضي، سيف زاهر.

 

 

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