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الثلاثاء، 05-01-2021 02:53 م

الإعلان عن الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير.. فيديو

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الوكيل الاخباري - طرحت قناة ستار التركية برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير 2 ، المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل عبر منصة شاهد VIP. 

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، مفاجأة مدوية في الاحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين. 

ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الان لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة. 

وأعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ عن وقف عرض المسلسل يوم الاثنين المقبل بسبب اجازة العام الجديد على ان يتم عرض الحلقة الجديدة  في الــ١١ من شهر يناير.

وشهدت أحداث الحلقة الـ ٣٥ من المسلسل التركي "ابنة السفير" مفاجآت عديدة من أبرزها أن علا هي شقيقة سليمان التي فقدها منذ طفولتها، وأيضا قيام سلطان "انجين اكيورك" بتسجيل قصر العائلة باسم حبيبته نارين إهداءً لها لما فعلته من أجله.

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وأعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي. 

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موغلا جنوب غرب تركيا. 

صدى البلد

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