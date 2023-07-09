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الأحد، 09-07-2023 12:42 م

"البعبع" لأمير كرارة وياسمين صبري يتصدر منصات البحث .. ما قصته ؟

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الوكيل الإخباري- حقق فيلم «البعبع» إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، قُدر بمليون و64 ألفا و938 جنيها في مصر ، ليقفز بذلك إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي وتصدر محركات البحث عبر غوغل . 

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ويأتي في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، والذي حقق أمس 2 مليون و451 ألفا و812 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته 80 مليون جنيه.

قصة فيلم «البعبع»
وتدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد وتقلب حياته، وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.


أبطال فيلم «البعبع»
و«البعبع» بطولة  أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

 

المصدر : الوطن


 




 

 


 

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