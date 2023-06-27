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الثلاثاء، 27-06-2023 03:27 م

منة شلبي مفاجأة فيلم "البعبع"

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الوكيل الإخباري- تشارك الممثلة المصرية منة شلبي ضيفة شرف فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبري، والذي سيبدأ عرضه اليوم الثلاثاء في دور السينما، لمنافسة الأفلام المعروضة خلال عيد الأضحى المبارك.

وتشارك شلبي في الفيلم بصوتها فقط، في مشهد يقرأ فيه أمير كرارة رسالة من زوجته، والتي ستقلب حياته  في الفيلم.

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وإلى جانب أمير كرارة وياسمين صبري، يشارك في الفيلم  باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبلن، وإخراج حسين المنباوي.

 

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