الوكيل الاخباري - توفى الفنان الشاب أحمد قنديل، أحد أبطال مسلسل الأختيار 2، عن عمر يناهز 36 عاما، صباح اليوم بشكل مفاجئ.

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وشارك أحمد قنديل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الكثير من المنشورات، التي عبر فيها عن مدى حزنه الشديد على فراق والدته، التي توفيت يوم 6 ديسمبر 2022 الماضي، إثر تدهور حالتها الصحية، وكان دائما يدعو لها بالرحمة.



آخر ما كتب أحمد قنديل عبر صفحته الشخصية، أنه غير قادر على العيش بدون والدته قائلاً: "هو عيب لو أنا قلت مش عارف اعيش من بعد أمي.. طب والله العظيم أنا ماعارف أعيش من بعدك يا أمي".



وأضاف أحمد قنديل: "حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاة أمي حبيبتي.. خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتير بدون سبب أكثر فترة في حياتي.. كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا.. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ويصبرني علي فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله".



وأحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتلفزيون، واشتهر الفنان أحمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام فى مسلسل "الأختيار 2".مش عارف أعيش بعد أمي.. آخر ما كتبه الفنان أحمد قنديل قبل وفاته







