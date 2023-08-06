التعليق الأول من شمس البارودي بعد وفاة نجلها .. كلمات تدمي القلوب

الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، للمرة الأولى عن صمتها لتتحدث عن وفاة نجلها عبد الله، الذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع غرقاً بإحدى قرى الساحل الشمالي.

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وكتبت شمس، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" منشوراً مؤثراً قالت فيه: "روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء".



وتابعت: "اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصدّيقين والشهداء والصالحين وأن يزوجه من الحور العين فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء".



ودعت البارودي ربها بأن يلهمها الصبر هي وزوجها حسن يوسف بعد فراق نجلهما، قائلة: "يارب اربط على قلبي وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ألحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم".



يذكر أن عبد الله نجل الفنانة شمس البارودي قد رحل عن عالمنا منذ اكثر من أسبوع غرقاً بإحدى قرى الساحل الشمالي، ودخلت عائلته بأكلمها في حالة من الحزن الشديد على رحيله.

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