الزهايمر يباغت ممثلاً شهيراً في الثلاثينات .. صورة

الوكيل الإخباري-مفاجأة من العيار الثقيل فجرها الممثل العالمي كريس هيمسوورث، البالغ 39 عاماً، إذ أعلن اتجاهه للتوقف عن الأعمال الفنية لسبب خطير، ما شكل صدمة لجمهوره ومحبيه.



وقال، في مقابلة مع مجلة «فانيتي فير» قبل يومين، إنه يخطط للتوقف بعدما أبلغه الأطباء أنه يمتلك الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض ألزهايمر.



وأوضح أنه اكتشف أخيراً بالفعل معاناته من أعراض ألزهايمر، وقد يتم تشخيصه رسمياً بإصابته بالمرض خلال أشهر، مردفاً: «عندما علمت بالخبر كان صادماً بالفعل. لكن كل ما يقلقني في الحقيقة، أن يأتي وقت ولا أتذكر زوجتي وأبنائي مطلقاً». ومضى هيمسوورث قائلاً، إنه يريد إنهاء شخصية ثور، التي يجسدها في عالم مارفل السينمائي، قبل أن يتم تشخيصه بشكل رسمي بألزهايمر، مشدداً أنه يريد أن يضع نهاية ممتازة للشخصية «قبل فوات الأوان»، بحسب العربية!

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