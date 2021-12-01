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الأربعاء، 01-12-2021 12:46 م

السفارة الصربية تكرم شيرين رضا لدفاعها عن حقوق الحيوان - صورة

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الوكيل الإخباري - تلقت شيرين رضا، النجمة المصرية من أم صربية، تكريماً من سفارة صربيا عن أعمالها في السينما والتلفزيون، وتقديراً لحرصها الدائم على حماية الحيوانات في مصر من خلال حملاتها ومناداتها دوماً بحماية حقوقهم والمحافظة عليهم. حيث يتزامن حدث تكريمها مع تكريم المخرج الصربي إمير كوستوريتسا؛ والذي يتلقى تكريمه من سفارة صربيا عن أعماله الفنية.

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وتحرص شيرين دوماً على دعم الحيوانات وحمايتها. ففي نهاية 2019، ألقت الضوء على معاناة كلاب الشوارع من خلال زياراتها ودعمها لمؤسسة حماية الحيوان. ودعمت شيرين ما يقرب من 1500 كلب يعانون من إساءة المعاملة، من خلال أيام الترفيه التي تنظمها المؤسسة لمشاركة المشاهير في الاعتناء بالكلاب.

 

كما وجهّت شيرين نداءً خاصاً لوزارة الداخلية من خلال حساباتها الرسمية في بداية 2020، تطالبهم بحماية الحيوانات التي تُباع في سوق الجمعة مما تتعرض له من معاملة غير لائقة.

 

 

المصدر - الفن 

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