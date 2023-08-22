الفنانة أحلام تشوّق الجمهور لحفلها في جدة

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي "فنانة العرب"، لإقامة حفل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بنش مارك، يوم الجمعة 25 أغسطس (آب) الجاري، ويرافق الفنانة المايسترو وليد فايد.



وعبّرت الفنانة أحلام عن حماسها للقاء جمهورها في جدة، من خلال حسابها الشخصي في منصة "إكس" تويتر سابقاً.



وتفاوتت أسعار تذاكر الحفل بحسب منصة بنش مارك، على النحو التالي، فئة الدرجة الخاصة بلغت 1950 ريالاً سعودياً، فئة الدرجة الأولى 850 ريالاً سعودياً، والدرجة الثانية 550 ريالاً سعودياً، والثالثة 350 ريالاً سعودياً.

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