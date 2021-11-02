الفنانة أنوشكا تتقدم ببلاغ ضد جارها

الوكيل الإخباري - أقدمت الفنانة المصرية أنوشكا على تقديم بلاغ ضد جارها وذلك بعد أن شتمها بسبب كلبه، بحسب ما تداوله رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.



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وفي التفاصيل، فإن أنوشكا تقدمت ببلاغ رسمي أمس ضد أحد جيرانها في قسم "أول أكتوبر" بعد أن شتمها داخل "الكومبوند" الذي تسكن فيه، بعد أن عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة "أول أكتوبر"، أن مشادة كلامية وقعت بين أنوشكا وجارها، حررت على إثره محضر ضده تمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.



المصدر - الفن