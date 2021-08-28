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السبت، 28-08-2021 02:19 م

الفنانة لطيفة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورتين جديدتين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت لطيفة بين ورود صفر مرتدية ملابس صيفية بألوان صيفية زاهية كالأصفر والبيج، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.


ولاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم وإعجابهم بها.


وكانت لطيفة قد أعلنت تضامنها مع أحداث بلادها الأخيرة بطرحها أغنية جديدة بعنوان "يحيا الشعب"، وهي كلمات وألحان أسامة فرحات، وطرحتها لطيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكتبت لطيفة منشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مع طرحها للأغنية: "يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب، إنتاج 2021".

 


 

المصدر - الفن 

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