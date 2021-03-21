الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

زواتي : شركة كندية للتنقيب عن النفط لم تلتزم بدفع كفالة بمليون دينار

الصفدي : الاتفاقية الدفاعية مع أميركا لا تمس سيادتنا

بيان هام من حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية

ضبط معمل غير مرخص للعصائر في اربد -صورة

الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

الملكة رانيا : كل عام وقلب كل أم ينبض بالخير والحب - صور

أسعار الذهب الأحد 21/3/2021

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

تساؤلات كثيرة حول مخلفات مرضى كورونا المحجورين منزلياً

الأحد، 21-03-2021 11:39 ص

كلاهما "ربّة منزل"

الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

انور
الفنان أنور خليل


الوكيل الإخباري - بصبره وبإيمانه بالقدر ، استقبل الفنان أنور خليل ، خبر وفاة ابنته "ألهام" ، إثر إصابتها بفيروس كورونا ، قبل يومين ، داعيا لها بالرحمة، بعد أن فقد ابنته "نانسي" قبل أشهر بالفيروس.

اضافة اعلان
 

"الوكيل الإخباري" ، تواصل مع الفنان أنور خليل ، والذي كشف أن ابنته تبلغ من العمر (38) عاما .

 

وأشار ، أن "ألهام" ربّة منزل ، ولم تكن تخرج من منزلها إلا للضرورة القصوى ، مشيرا أن ابنته لم تتحمل الفيروس ، حيث هزمها كورونا ، وخطفها من عائلتها على حدّ قوله ، علما أنها لا تُعاني من أمراض مزمنة.

 

وأوضح خليل ، أن ابنته "نانسي" ، توفيت قبل أشهر بالفيروس ، حيث كانت تبلغ من العمر (44) عاما ، وكانت ربّة منزل أيضا، وكانت تعاني من مشاكل في عضلة القلب، ما أثار من وطأة المرض ، ومعاناتها، ما أدّى إلى وفاتها .

 

الفنان ظهر من صوته قوته على مواجهة مُصابه الجلل ، داعيا الله جلّ وعلا أن يتغمد ابنتيه بواسع رحمته ، وأن يدخلهما جنات النعيم .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
منى-واصف

عمل فني جديد للفنانة منى واصف قريبا

5214026-471974734

اللقطات الأولى من مسلسل عابد فهد المقرر عرضه في رمضان.. شاهد

839782_original

تشييع مهيب للراحلة ريم غزالي وانهيار أقاربها.. فيديو

96534370_574444609862267_1283518291708477440_n-730x438

والدة منة عرفة تكشف آخر تطورات حالة ابنتها الصحية

52b91cca-4aac-45ad-a891-f6fcd2314c74_16x9_1200x676

الفنان سيد رجب ينفي شائعات وفاته بعد اصابته بكورونا

1030785113_0_141_1580_995_1000x541_80_0_0_f173ee50cdcf224841ae9da641796a15

الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان القادم

أخبار متعلقة
1-1417652

بالفيديو.. الوداع الأخير للنجم يوسف شعبان وتشييعه بإجراءات مشددة

3_619796

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

1-78 (1)

شاهد.. آخر صورة للراحل يوسف شعبان أثناء تصوير أحدث أعماله

image

فنان مصري يثير ضجة بتعليق وصورة مع الراحل يوسف شعبان.. شاهد

603ba8724c59b772005593a8

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان إثر إصابته بكورونا

Capture

هجوم حاد على هيا الشعيبي بسبب ما فعلته بعد تلقيها خبر وفاة مشاري البلام!.. فيديو