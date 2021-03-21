الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

الوكيل الإخباري - بصبره وبإيمانه بالقدر ، استقبل الفنان أنور خليل ، خبر وفاة ابنته "ألهام" ، إثر إصابتها بفيروس كورونا ، قبل يومين ، داعيا لها بالرحمة، بعد أن فقد ابنته "نانسي" قبل أشهر بالفيروس.

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"الوكيل الإخباري" ، تواصل مع الفنان أنور خليل ، والذي كشف أن ابنته تبلغ من العمر (38) عاما .

وأشار ، أن "ألهام" ربّة منزل ، ولم تكن تخرج من منزلها إلا للضرورة القصوى ، مشيرا أن ابنته لم تتحمل الفيروس ، حيث هزمها كورونا ، وخطفها من عائلتها على حدّ قوله ، علما أنها لا تُعاني من أمراض مزمنة.

وأوضح خليل ، أن ابنته "نانسي" ، توفيت قبل أشهر بالفيروس ، حيث كانت تبلغ من العمر (44) عاما ، وكانت ربّة منزل أيضا، وكانت تعاني من مشاكل في عضلة القلب، ما أثار من وطأة المرض ، ومعاناتها، ما أدّى إلى وفاتها .

الفنان ظهر من صوته قوته على مواجهة مُصابه الجلل ، داعيا الله جلّ وعلا أن يتغمد ابنتيه بواسع رحمته ، وأن يدخلهما جنات النعيم .

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