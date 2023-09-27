الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

توضيح حول حملة تطعيم الطلاب بالمدارس

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 27-09-2023 04:21 م

الفنان اللبناني فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية

24-08-18-fadiebrahim-440x280-1


الوكيل الإخباري- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة بعد تدهور حالته الصحية .

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، كشفت صفحة "charbelitta" المتخصصة بالأخبار الفنيّة، عن تعرض الممثل فادي ابراهيم لوعكة صحية حيث كتبت : "الله يردك لمحبينك بخير وصحة يا ربّ، الممثل اللبناني القدير والمحبوب فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية وبحاجة للدعاء "

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين بشكل كبير، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "الله يشفيه شو صاير معو"، الله يشفيه"، والبعض الآخر قال: "يا رب ما يكون شي خطير".

 

الجديد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1391274

علا غانم ترفض طلب طليقها بعقد جلسة صلح

127-163255-mai-ezz-din-tops-ghamm-island_700x400

مي عز الدين تستعد لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني

الفنانة-المصرية-بشرى-تحتفل-بعقد-قرانها

بشرى: الفنانون الصادقون قليلون

105535443483

السودان يختار "وداعاً جوليا" لتمثيله في الأوسكار

622f5f3b-acc4-49ba-98cd-640a85d9c318

شاكيرا قد تواجه السجن 8 أعوام في إسبانيا

main_image6513bcc85c139

قصي خولي يوجه عتاباً لنادين نجيم بسبب مسلسل "2024"

أخبار متعلقة
7202315144441976536705

نجم "باب الحارة" يخضع لعملية جراحية - صورة

e26f2491-8fb4-4f92-a5a1-ad4271ab435a

الشيف بوراك ينقل الى المستشفى اثر وعكة صحية -فيديو