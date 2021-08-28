الفنان جوزيف عطية يطرح عالحلوة والمرة - فيديو

الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عالحلوة والمرة" شارة المسلسل التي يغنيها الفنان اللبناني جوزيف عطية، وهي من كلمات داني نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

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وتجدر الإشارة الى انه من المقرر ان يبدأ عرض المسلسل في 29 آب.



وكان شوّق جوزيف عطية المتابعين بصورتين نشرهما في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهر جوزيف بالصورة الأولى بكواليس تصوير عمل في مدينة إسطنبول التركية، وأرفق تعليقاً قال فيه: "قريباً".

كما نشر صورة أخرى بان فيه أمام المرآة وكتب عليها: "نستكمل التصوير".

المصدر - الفن