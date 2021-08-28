السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 01:06 م

الفنان جوزيف عطية يطرح عالحلوة والمرة - فيديو

جوزيف-عطية


الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عالحلوة والمرة" شارة المسلسل التي يغنيها الفنان اللبناني جوزيف عطية، وهي من كلمات داني نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

اضافة اعلان


وتجدر الإشارة الى انه من المقرر ان يبدأ عرض المسلسل في 29 آب.


وكان شوّق جوزيف عطية المتابعين بصورتين نشرهما في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.


وظهر جوزيف بالصورة الأولى بكواليس تصوير عمل في مدينة إسطنبول التركية، وأرفق تعليقاً قال فيه: "قريباً".

 

كما نشر صورة أخرى بان فيه أمام المرآة وكتب عليها: "نستكمل التصوير".

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-200-730x438

الفنانة لطيقة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

لاىلا

شاهد ...الصور الأولى من شهر عسل الوليد مقداد وزوجته نور

16299712196825048

نجل غادة عادل يفاجئ الجميع بخسارة كبيرة في وزنه - صور

16189173031605301041

بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني بتورتة عيد ميلاده على المسرح - فيديو

733-2

مسلسل سعودي جديد يقتبس من النسخة التركية الشهيرة

أخبار متعلقة
كاريس-بشار

كاريس بشار في دراما توعوية عن سرطان الثدي

i_817811

روبرت دي نيرو يتعافى من الإصابة التي لحقت به بقدمه

مشاهد-هاندا-أرتشيل-وكرم-بورسين-1

صورة مسرّبة من حفل زفاف كرم بورسين وهاندا أرتشيل

940b7fa2e19da7e8ed636a67833efba2

دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

7465211-1977544162

الفنانة يارا تطرح من علمك - فيديو

موعد-عرض-مسلسل-للموت

موعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت