السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

السبت، 23-04-2022 11:41 ص

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

92049


الوكيل الإخباري - قال أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إن والده غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وأكد استكماله علاجه من المنزل.

اضافة اعلان


وعبّر، من خلال منشور على حسابه في موقع فيس بوك، عن شكره وامتنانه للطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه طوال فترة وجوده في المستشفى، كما توجه بالشكر للأصدقاء الذين سألوا عن والده خلال فترة مرضه.


وكان الفنان المصري قد خضع خلال الماضية لعملية جراحية في منطقة الحوض بعد تعرضه للكسر.


يذكر أن مسلسل “موضوع عائلي” يعدّ آخر الأعمال التي شاركها فيها الفنان المصري، حيث ظهر فيها بدور شرفي.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسلسل-احلام-سعيدة-2022-كوفر

أسرة مسلسل أحلام سعيدة تحتفل بإنتهاء تصويره

طارق لطفي5

مؤلف مسلسل جريرة الغمام سعيد بنجاح العمل

0e42f5e61e

رشا شربتجي ترد على أنباء اعتقالها بسبب مسلسل كسر عضم

d-71-متى-تعود-إيمي-سمير-غانم-للتمثيل-حسن-الرداد-يجيب

حسن الرداد يكشف موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم الى التمثيل - فيديو

image (7)

ويل سميث أمام خسارة قيمة..اليكم التفاصيل

7622461-2112583092

حلمي يفاجئ جمهوره في ليبيا ويظهر بالزي التقليدي الليبي - صورة