القبض على الإعلامي الشهير توفيق عكاشة في المطار

الوكيل الإخباري - ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على الإعلامي الشهير توفيق عكاشة أثناء محاولته مغادرة البلاد.

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بعد صدور أحكام نهائية ضده في عدة قضايا، ومنها قضيته مع مطلقته المذيعة رضا الكرداوي وابنهما، وباشرت نيابة النزهة التحقيق مع عكاشة، لترحيله إلى السجن لتنفيذ الأحكام، إلا أنه عارض في كل الأحكام التي صدرت ضده لتطلق النيابة سراحه وتحديد موعد آخر لمحاكمته.

وكانت رضا الكرداوي مطلقة عكاشة، قد أقامت ضده دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وبعد حصولها على حكم لصالحها، طالبت بمنع طليقها من السفر، وذلك بموجب الدعوى القضائية رقم 723 لسنة 2020 وذلك لعدم تنفيذ عكاشة أحكام الإنفاق على ابنه يوسف والتي بلغت قيمتها 110 آلاف جنيه، وصدرت ثلاثة أحكام بحبس توفيق عكاشة واجبة النفاذ على مدار خمس سنوات.





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