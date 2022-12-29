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الخميس، 29-12-2022 10:37 ص

الكشف عن الحالة الصحية لاسعاد يونس بعد خضوعها لعملية جراحية

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الوكيل الإخباري-فور إعلان المكتب الإعلامي لـ إسعاد يونس عن خضوعها لعملية تركيب مفصل كامل في الحوض، أثارت حالتها الصحية مخاوف جمهورها خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ونالت دعم كبير من قِبل الجمهور وكذلك زملاءها بالوسط الفني.

من جهته، كشف الطبيب المعالج لـ إسعاد يونس، الدكتور عمر سلطان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب القاهرة، عن تطورات حالتها الصحية، حيث قال لـ"ET بالعربي": "إسعاد يونس وصلت إلى المستشفى تُعاني من آلام حادة في الفخذ بعد وقوعها من على السلم، حيث أصيبت بكسر في عظام الحوض".

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وتابع: "أجرينا عملية تغيير كلي لمفصل الفخذ الأيمن، وإنّ شاء ستعود أفضل من الأول"، لافتًا إلى أنّ حالتها النفسية جيدة جدًا، وجميع وظائف الجسم تعمل بشكلٍ طبيعي.

وحول خروجها من المستشفى، قال إنّ موعد خروج إسعاد يونس من المستشفى لم يتحدد بعد، حيث يوتقف ذلك على مدى الاستجابة، وأضاف أنها ستعود إلى منزلها خلال أيامٍ معدودة، لتستكمل فيه فترة النقاهة والخضوع للعلاج الطبيعي لفترة مُعينة، قبل أنّ تعود لاستئناف نشاطها الفني، "منقدرش نحدد ميعاد عودتها إلى الجمهور، لكن إنّ شاء الله ستعود سريعًا".

 

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للاعلامية اسعاد يونس أمس الاربعاء عن خضوع الاعلامية القديرة لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها .

 

 




 

 


 

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