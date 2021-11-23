الكشف عن تطورات في مسلسل باب الحارة بجزئه الثاني عشر - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف منتج مسلسل " باب الحارة "محمد قنبض عن اقتراب الانتهاء من تحضيرات الجزء الثاني عشر والبدء بتصويره ذلك من خلال مقابلة مع اذاعة فوشيا .

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كما ولفت الى اضافة جديدة بهذا الجزء وهي ادخال شعب اللبنان الى الجزء الجديد اناث وذكور وعلق قائلا :"باب الحارة رح يصير انترناشونال ، كل سنة رح أضم دولة عربية جديدة وهالسنة اللبنان "وأضاف :" باب الحارة من الجزء ال 11 ولقدام الناس رح تحبو أكتر لاني حاطط باب الحارة ببالي بس هالفترة"

ولفت أن باب الحارة سوف يشهد تقدم بالمدينة والأحداث وطريقة لباس الممثلين في الأجزاء القادمة ، وقال ان اغلب الممثلين السوريين في الأجزاء السابقة ماتوا حسب ادوارهم وتم استبدالهم بمثثلين اخرين و انه لا توجد شخصية تمثيلية ثابتة وأساسية لديه ويرجع بقاء الممثل أو الانهاء معه حسب الدور المطلوب من الممثل وعلق :" المنتج والكاتب هم بس الثابتين لأن الكاتب مروان قاووق هو حجر الأساس " .

المصدر : فيس بوك فوشيا