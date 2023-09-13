المغرب : رفض استقبال تبرعات فنانة وطردها من مراكش - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج أثناء تقدمها بالدعم لضحايا زلزال المغرب، بأحد الأحياء المغربية في مدينة مراكش، حيث تم طردها ورفض استقبال التبرعات.
على الرغم من كون دنيا بطمة واحدة من الفنانات المغربيات اللاتي قمن بدعم بلدهن وقت الزلزال الذي ضرب المنطقة، فضلا عن أن الأحياء المغربية استقبلتها بالترحاب بعد تقديمها الدعم اللازم بنفسها، إلا أن أحد الأحياء بمراكش رفض مساعداتها بشكل قاطع.
ولم يتم ذكر السبب او ان كان هناك اي مشكلة حصلت بينها وبين الأهالي
طرد #النجمة المغربية دنيا بطمة من داخل إحدى مقاطعة الملاح حيث حاولت تقديم مساعدات لأهلها في #المغرب.— جريدة تحت المجهر من أمريكا (@almjharNews) September 13, 2023
ولم يتم ذكر السبب او ان كان هناك اي مشكلة حصلت بينها وبين الأهالي#دنيا_بطمة #زلزال_المغرب pic.twitter.com/VVBBkmlkmJ
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة