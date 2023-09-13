الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الأربعاء، 13-09-2023 01:55 م

المغرب : رفض استقبال تبرعات فنانة وطردها من مراكش - فيديو

--1-1


الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج أثناء تقدمها بالدعم لضحايا زلزال المغرب، بأحد الأحياء المغربية في مدينة مراكش، حيث تم طردها ورفض استقبال التبرعات.

على الرغم من كون دنيا بطمة واحدة من الفنانات المغربيات اللاتي قمن بدعم بلدهن وقت الزلزال الذي ضرب المنطقة، فضلا عن أن الأحياء المغربية استقبلتها بالترحاب بعد تقديمها الدعم اللازم بنفسها، إلا أن أحد الأحياء بمراكش رفض مساعداتها بشكل قاطع.

اضافة اعلان

 

ولم يتم ذكر السبب او ان كان هناك اي مشكلة حصلت بينها وبين الأهالي

 

 

ليالينا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023913115254615IX

والدة "سفاح الجيزة" تعيش "فوبيا" بسبب المسلسل

12717932

ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

2023912133934329GS

ساعة عمرو دياب في حفل أبوظبي حديث السوشال ميديا.. ما السبب؟

233a5a8d-531b-4ead-aab9-6f477833343e

ماذا كان يعمل قبل الفن وظلمه لزوجته .. جوانب من حياة القيصر في يوم ميلاده الـ 66

279757_original

تهاني راشد تكشف سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة اعتزالها

650049594236047c77062fe5

وفاة الفنانة المصرية كريمان بعد صراع مع المرض