المنفى الأزرق .. مسلسل تركي يتصدر منصات البحث ما قصته ؟

الوكيل الإخباري- بداية لافتة حصل عليها مسلسل المنفى الأزرق - Maviye Sürgün في عرض حلقاته الأولى أمس ، وجعل الجمهور متشوقًا لمتابعة الأحداث في الحلقات القادمة، و تصدر منصات البحث لليوم .

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في الحلقة الألى من المسلسل انعكست الأجواء السحرية لمدينة مارماريس التركية التي تدور فيها المشاهد، كما أثارت الأحداث بين الممثل الملقب بعلي و الممثلة دفنة فضولًا كبيرًا لدى المتابعين، كما يمكن توقع أن الحلقات القادمة ستحمل أيامًا لا تُنسى بين علي ودفنة فيبدو أن هنا قصة رومانسية قادمة في الطريق.



وفي البداية يقرر علي الإبحار في ليلة عاصفة في البحر ليتخلص من شعوره السيء بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها، لكنه وجد قاربًا عليه امرأة غامضة في حالة خطيرة وقام بإنقاذها على الفور.



وبعد أن أنقذها قالت إنها فاقدة للذاكرة لكنها استرجعتها ببطء، وبعدها اصطحبها علي إلى المستشفى لأنه كان يعتقد أنها تعاني من مشكلة صحية، وقبل هذا الحادث، كانت دفنة تخطط للوصول إلى شريكها مراد وأخذ الحقيبة المسروقة والهرب، لكن أوزان مالك الحقيبة، كان يلاحقها.



وأوزان رجل غريب وخطير تمكن من العثور على دفنة لكنها من أجل حماية نفسها لجأت إلى علي مرة أخرى واستقرت في فندق صالح وهو والد زوجة علي، لكن أوزان يعثر على خيط يوصله إلى مكان دفنة





قصة مسلسل المنفى الأزرق - Maviye Sürgün

قرار علي ترهون بإنقاذ دفنة التي رآها بالصدفة دون تردد جعل الحلقة الأولى من مسلسل Maviye Sürgün - المنفى الأزرق مشوقة للغاية، ومع تطور الأحداث نجد أن المسلسل التركي الجديد يحكي عن علي الذي انتقل مع أطفاله إلى بلدة ساحلية بعد أن فقد زوجته، وفي أحد الأيام، أنقذ امرأة شابة تدعى دفنة واستقبلها في منزله.



وجود دفنة يعيد الأمل إلى حياة الأسرة، ومع ذلك، عندما تستعيد دفنة ذاكرتها، تكتشف أنها كانت فنانة محتالة ويجب أن تظل مخفية عن الأعين، فإلى متى يمكنها الحفاظ على سرها ؟ وهل سيكتشف علي سرها؟ وكيف سيؤثر ذلك على علاقتهما؟

العمل أثار إعجاب الجمهور بقصته، ونال تعليقات إيجابية على السوشيال ميديا جاءت عبر هاشتاق #MaviyeSürgün الذي ظل في قائمة Twitter Turkey لمدة 9 ساعات .

ETبالعربي

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