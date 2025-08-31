الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان العالميّ من أصل مغربي فرنش مونتانا، عن خطوبته من الشيخة مهرة إبنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبيّ.

وقال وكيل مونتانا لموقع "TMZ"، إنّ "الخطوبة تمّت خلال أسبوع باريس للموضة في حزيران الماضي، بحضور إعلامي بارز.

