من مآسي سجن صيدنايا.. صفوان نعمو يكشف كواليس "القيصر"

المخرج السوري صفوان نعمو
 
الوكيل الإخباري-   كشف المخرج السوري صفوان نعمو عن خضوع مسلسل "القيصر" لرقابة فنية دقيقة، بهدف ضمان المصداقية وتقديم عمل يرتقي بالدراما السورية والعربية. وأكد أن المسلسل، المستوحى من شهادات حقيقية حول سجن صيدنايا خلال فترة حكم نظام الأسد، يمثل "شهادة فنية وإنسانية للتاريخ".

وأوضح نعمو أن المسلسل لا يكتفي بنقل الشهادات كما هي، بل يعيد صياغتها دراميًّا لتصل إلى الجمهور بشكل مؤثر، من خلال سرد بصري عالي الجودة وتحضيرات دقيقة تجمع بين التوثيق والدراما.


القيصر، المكون من 30 حلقة مقسمة إلى عشر ثلاثيات، يشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية، وكتّابه من أبرز الأسماء في المشهد الدرامي، منهم: عدنان عودة، زهير الملا، مؤيد النابلسي، لؤي النوري، ونجيب نصير.


انطلقت أعمال التصوير في فبراير الماضي، وأثار العمل جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، نظرًا لتناوله قضايا الاعتقال والتعذيب في سجن صيدنايا، وما خلّفته من مآسٍ هزّت الرأي العام .

 

ارم نيوز

 
 
عغغ

