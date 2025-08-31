الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

جورج كلوني
 
الأحد، 31-08-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   انسحب الممثل جورج كلوني (64 عامًا) من مهرجان البندقية السينمائي بشكل مفاجئ بعد إصابته بعدوى في الجيوب الأنفية، خلال تواجده في إيطاليا للترويج لفيلمه الجديد "Jay Kelly" مع آدم ساندلر.

كلوني شعر بتوعك وغادر الفندق في قارب عصرًا بناءً على نصيحة الأطباء، ما اضطره لإلغاء مشاركته في مؤتمر صحفي وعشاء رسمي.

وكان قد ظهر في وقت سابق برفقة زوجته أمل كلوني وهو يتجول في شوارع المدينة بحالة جيدة.

 

عغغ

