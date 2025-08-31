وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

كلوني شعر بتوعك وغادر الفندق في قارب عصرًا بناءً على نصيحة الأطباء، ما اضطره لإلغاء مشاركته في مؤتمر صحفي وعشاء رسمي.
وكان قد ظهر في وقت سابق برفقة زوجته أمل كلوني وهو يتجول في شوارع المدينة بحالة جيدة.
-
أخبار متعلقة
-
رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف
-
أنغام تفاجئ الجمهور على المباشر في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية (فيديو)
-
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
-
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج - فيديو
-
عمرو دياب يُشعل بيروت على أضخم مسرح في لبنان - فيديو
-
من مآسي سجن صيدنايا.. صفوان نعمو يكشف كواليس "القيصر"
-
بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟
-
فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو