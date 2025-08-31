الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

أنغام تفاجئ الجمهور على المباشر في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية (فيديو)

أنغام
 
الوكيل الإخباري-   في أول ظهور فني لها بعد رحلة علاجية طويلة بألمانيا، فاجأت النجمة المصرية أنغام جمهور مهرجان العلمين الجديدة بحضورها حفل فرقة كايروكي مساء الجمعة 29 أغسطس، ما أشعل تفاعلاً واسعاً بين الحضور.

وفور ظهورها بين الجمهور، تعالت الهتافات والتصفيق لتحيتها، لترد بابتسامة وقبلات عبّرت عن امتنانها ودعم محبيها، في لحظة مؤثرة وثّقتها أنغام عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "ألف شكر.. بالفعل حفلة لا تُنسى".


الفنان أمير عيد حرص على تحية أنغام أمام الجمهور قائلاً: "ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وأريدكم أن تقوموا بتحيتها وتقولوا لها إلى أي مدى تحبونها".


ويأتي هذا الظهور بعد فترة علاج شاقة خضعت خلالها أنغام لعملية دقيقة في ألمانيا تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، تلاها برنامج علاجي مكثّف استمر قرابة شهر.


ورغم علامات التعب التي بدت عليها في صورها الأخيرة، عبّر جمهورها عن فرحته الكبيرة بعودتها، مؤكدين دعمهم الكامل لها وتمنياتهم بالشفاء التام.

 

 

 

