الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

عمرو دياب يُشعل بيروت على أضخم مسرح في لبنان - فيديو

لللل
عمرو دياب
 
الأحد، 31-08-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري ورسمي وإعلامي لافت، وعلى مسرح وُصف بأنه "الأضخم في لبنان".

اضافة اعلان


وحظي "الهضبة" باستقبال رسمي لافت، حيث استضافه رئيس الحكومة نواف سلام في منزله بمنطقة قريطم قبل توجهه لإحياء الحفل، تحت شعار "لبنان بتحبك".


وافتتح دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقه الغناء طوال ساعتين متواصلتين، قدّم خلالهما باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة مثل: ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، قمر، ما تقلقش، يتعلموا، وزي مانتي.


واختُتم الحفل الحاشد بعروض الألعاب النارية، حيث وجّه عمرو دياب تحية خاصة للحضور، معبّراً عن سعادته بالعودة إلى لبنان.

 

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

م

فن ومشاهير رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف



 
 





الأكثر مشاهدة