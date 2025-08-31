عمرو دياب يُشعل بيروت على أضخم مسرح في لبنان - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري ورسمي وإعلامي لافت، وعلى مسرح وُصف بأنه "الأضخم في لبنان".

وحظي "الهضبة" باستقبال رسمي لافت، حيث استضافه رئيس الحكومة نواف سلام في منزله بمنطقة قريطم قبل توجهه لإحياء الحفل، تحت شعار "لبنان بتحبك".



وافتتح دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقه الغناء طوال ساعتين متواصلتين، قدّم خلالهما باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة مثل: ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، قمر، ما تقلقش، يتعلموا، وزي مانتي.



واختُتم الحفل الحاشد بعروض الألعاب النارية، حيث وجّه عمرو دياب تحية خاصة للحضور، معبّراً عن سعادته بالعودة إلى لبنان.

pic.twitter.com/Iuu9ALn54c لما نقول #عمرو_دياب بلا منافس بالعالم العربي مش مفروض أي شخص يعترض حتى الفنانين نفسهم .. حالة فنية لا تتكرر .. عز ونجومية متصاعدة لا تتوقف .. #بيروت تليق فيها هالحفلات بمستوى عالمي ✨✨ @amrdiab August 30, 2025