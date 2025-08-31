الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج - فيديو

الوكيل الإخباري-  شاركت الفنانة مايا دياب متابعيها عبر "إنستغرام" مقطع فيديو طريفًا وثّق لحظة سقوطها على الأرض خلال تصوير أحد مشاهد كليب أغنيتها الجديدة "حرمت أحبك".

وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: "خلف العدسة: الجزء الثالث! كل لقطة رائعة لها قصة أفضل، قصتي تنتهي على الأرض"، في إشارة مازحة إلى الموقف المحرج الذي وقع خلال التصوير.


الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أثنوا على روحها المرحة وتلقائيتها في مشاركة المواقف العفوية.

 

 

 

لبنان 24

 
 
