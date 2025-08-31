سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج - فيديو

وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: "خلف العدسة: الجزء الثالث! كل لقطة رائعة لها قصة أفضل، قصتي تنتهي على الأرض"، في إشارة مازحة إلى الموقف المحرج الذي وقع خلال التصوير.
الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أثنوا على روحها المرحة وتلقائيتها في مشاركة المواقف العفوية.
-
أخبار متعلقة
-
وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية
-
رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف
-
أنغام تفاجئ الجمهور على المباشر في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية (فيديو)
-
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
-
عمرو دياب يُشعل بيروت على أضخم مسرح في لبنان - فيديو
-
من مآسي سجن صيدنايا.. صفوان نعمو يكشف كواليس "القيصر"
-
بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟
-
فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو