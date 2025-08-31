رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جدلاً واسعاً بعد ردّها الحاد على الانتقادات التي وُجّهت إليها عقب نشرها سلسلة من المنشورات عن زوجها الراحل حسن يوسف عبر حسابها على موقع "فيسبوك".



وأكدت البارودي أن كتاباتها ليست جديدة، وإنما تنشر آرائها منذ أكثر من 20 عاماً عبر صفحتها، مشيرة إلى أن زوجها كان يقرأ ما تكتبه دوماً، وأوضحت أن فتحها للصفحة بشكل عام مؤخراً كان بهدف الحديث عن شريك عمرها كإنسان وزوج، بعيداً عن صورته الفنية فقط.

اضافة اعلان



هاجمت البارودي من وصفتهم بـ"جحافل التافهين" الذين اعتبروا أن ظهورها الإعلامي المتكرر بعد وفاة زوجها محاولة للفت الأنظار، وردّت على من اتهمها بأنها "كبرت وخرفت" بقولها: "الخرف أصابكم أنتم، أما حفاظ القرآن مثلنا فلا يخرفون".



وتابعت: "من أنتم لتمنعوني من التحدث عن حبيب عمري وذكر معشره الطيب مع أطيب الكلام الراقي المحترم؟ ومن قال لكم إنني لا أتصدق عنه، ولا أُطعم، ولا أختم كتاب الله العديد من المرات له؟"



شمس البارودي تفتح النار على محمد رمضان.. وتدافع عن ابنها - موقع 24هاجمت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي أدت إلى سحب رخصة الطيار وتبعها وفاته بشكل مؤثر، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في حينها، واستمر صداها حتى بعد وفاة الطيار متأثراً بما وُصف بأنه "قهر نفسي".



وشددت الفنانة المعتزلة على أن حديثها عن زوجها لا يتعارض مع التزامها الديني، داعية المنتقدين إلى "الانشغال بأنفسهم بدلاً من التدخل في حياتها"، كما اعتبرت أن مشاعر الحب التي ربطتها بزوجها لأكثر من نصف قرن حق مشروع للتعبير عنه، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك.



وبدأت شمس البارودي مؤخراً في نشر خواطر وذكريات ومواقف إنسانية وعاطفية مؤثرة تجمعها بالفنان الراحل حسن يوسف، منها مجموعة من الصور التي أثارت حفيظة بعض متابعيها بسبب ظهور الفنانة المعتزلة في الصور دون حجاب.