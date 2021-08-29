المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل افتتاحه

الوكيل الإخباري - قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، تكريم الفنانيين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ضمن فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان برئاسة الممثل المصري يوسف إسماعيل، والتي ستقام بين 27 أيلول/سبتمبر و 7 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

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وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل إن تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز يعود رصيدهما المسرحي الفني الكبير.



وأضاف إسماعيل قائلاً إن تكريم غانم كان محدداً منذ انتهاء فعاليات الدورة السابقة من المهرجان، وأن الممثل الراحلة دلال عبد العزيز كانت لها مساهماتها الكبيرة في مسرحي القطاع العام والخاص.



والفنان الراحل سمير غانم له الكثير من المسرحيات، التي لا تنسى "بهلول في إسطنبول"، "دو ري مي فاصوليا" و"المتزوجون".

المصدر - نواعم

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