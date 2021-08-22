الموت يفجع الفنانة ​جميلة عوض

الوكيل الإخباري - فجعت الممثلة المصرية جميلة عوض بوفاة جدتها، وقد أعلنت عن ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تشييع الراحلة من مسجد الأرقم في مدينة نصر.

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على صعيد آخر تصدرت جميلة عوض غلاف مجلة "Elle"، ونشرت صورة في حسابها الخاص، دعمت من خلالها مرضى البهاق، حيث بانت فيها عوض كمريضة بهاق.



وأرفقت جميلة تعليقا مع الصورة قائلة: نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم اعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه.

المصدر - الفن