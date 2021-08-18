أول تعليق من الفنانة ولاء الشريف بعد وفاة شقيقها الأصغر

الوكيل الإخباري - في أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها الأصغر، وجّهت الفنانة المصرية الشابة ولاء الشريف رسالة شكر لجميع أصدقائها والمقرّبين منها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة في موقع فيسبوك.

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جاء فيه: شكراً لكل اللي كلّمنا أو حاول يوصلنا أو بعتلنا ماسدج يعزّينا، وآسفة لعدم الرد غصب عني، أرجو الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر، ‏جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم، وغفر لأمواتكم جميعاً. أرجو قراءة الفاتحة له.



وكانت الفنانة مروة عيد قد أعلنت مساء الاثنين الماضي، وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، إذ كتبت في منشور: لا إله إلا الله، البقاء لله، توفي إلى رحمة الله إسلام أخو صديقاتي وإخوتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويصبّركوا، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، هو وجميع أمواتنا.



يُذكر أن الفنانة ولاء الشريف كانت قد حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور حين شاركت في مسلسل أبو العروسة الى جانب سيد رجب وسوسن بدر وميدو عادل وكارولين عزمي ونيرمين الفقي ومدحت صالح وعدد آخر من الفنانين، حيث جسّدت دور ابنة الفنانَين سيد رجب وسوسن بدر، وهو العروس التي كانت تدور حولها قصة المسلسل، كما شاركت ولاء في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل النمر مع محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض.

المصدر - لها