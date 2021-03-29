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الإثنين، 29-03-2021 12:32 م

الموت يُفجع الفنانة لطيفة التونسية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن فقدانها إحدى المقرّبات جداً منها. وفي هذا السياق، نشرت للراحلة صورة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "إنا لله وإنا اليه راجعون. أنا اليوم فقدت أغلى انسانة عندي، والدة دوريس حبيبة قلبي السيدة ليلى أو لولا زي ما بنحب كلنا نسمّيها، وحرم الأستاذ المرحوم موريس اسكندر".

وأضافت: "راحت البسمة والفرحة والحضن الدافي. كلمتيني امبارح يا لولا وماكنتش عارفة إنك بتودعيني. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا أنا ودوريس وموريس على فراقك. لكن أنا بالنسبة ليا والله العظيم انتِ مامتيش وموش حتموتي طول ما أنا عايشة بحبك وحافضل أحبك طول عمري".

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