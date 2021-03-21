تشييع مهيب للراحلة ريم غزالي وانهيار أقاربها.. فيديو

الوكيل الاخباري - شيّع الشعب الجزائري إبنتهم الراحلة ريم غزالي في موكب مهيب، جمع أقاربها وأصدقائها من الفنانين ومحبيها إلى مثواها الأخير ودفنها في مقبرة سيدي لحبيب بزالدة بالعاصمة.



ونشرت وسائل اعلام جزائرية مقتطفات من تشييع الجثمان، بالاضافة الى كلمات الوداع ممن حضر مراسم الجنازة.



هذا ونقلت قناة "النهار" عن والدة الراحلة، قولها بإن "ابنتها تحدثت معها قبل وفاتها بساعات، وابلغتها أنهما ستلتقيان في الجنة".



وتوفيت ريم غزالي الأربعاء الماضي، بعد معاناة مع مرض السرطان لسنوات طويلة في فرنسا، عن عمر ناهز 39 عاماً. ونعت الفنانة سلمى غزالي شقيقتها ريم عبر حسابها الرسمي في "انستغرام"، حيث أطلّت قائلةً: "منذ دقائق قليلة، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".



اضافة اعلان



لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



