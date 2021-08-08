الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر تمديد فترة الإعفاءات للانشطة الاقتصادية في القطاع الصحي

المفرق: اتلاف دجاج فاسد في احد مطاعم الخالدية

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأحد، 08-08-2021 10:39 ص

الموت يفجع الفنان ​عبد الإمام عبد الله

بدون-عنوان-1-275


الوكيل الإخباري - توفيت زوجة الممثل الكويتي عبد الإمام عبد الله، وقد أعلنت عن ذلك الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت صورته على صفحتها الخاصة.

اضافة اعلان

 

وعلّقت بالقول: "نعزي الفنان الكبير عبدالامام عبدالله في وفاة زوجته ام طلال نجاة القشطي اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين ادعولها فالدعاء رزق الميت".


الجدير ذكره ان عبد الإمام عبد الله إشتهر من خلال عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، التي شارك فيها، إضافة لبعض المشاركات السينمائية.

 

وكان من أوائل الممثلين في الخليج، الذين خرجوا من إطار الأعمال الخليجية، وشاركوا في الدراما والسينما المصرية.

 

المصدر - البيان 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6188631_1545904850

رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ دلال عبد العزيز - صورة

3cd4de1162918804229758e7061a15d9

حسين الجسمي يطرح درب الشعر - فيديو

7801271-54664763

كندة علوش تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

2-76

حقيقة غياب فجر السعيد عن متابعيها

تطورات-الحالة-الصحية-لـابنة-مصطفى-كامل-تتلقى-بروتوكول-العلاج-780x470

تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وعائلته

9598133_1599907429

سينتيا صموئيل تعلن خطوبتها بشكل مفاجئ - فيديو

أخبار متعلقة
1058342-1

وفاة الممثلة الإسبانية بيلار بارديم عن عمر يناهز 82 عاماً