الموت يفجع الفنان ​عبد الإمام عبد الله

الوكيل الإخباري - توفيت زوجة الممثل الكويتي عبد الإمام عبد الله، وقد أعلنت عن ذلك الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت صورته على صفحتها الخاصة.

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وعلّقت بالقول: "نعزي الفنان الكبير عبدالامام عبدالله في وفاة زوجته ام طلال نجاة القشطي اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين ادعولها فالدعاء رزق الميت".



الجدير ذكره ان عبد الإمام عبد الله إشتهر من خلال عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، التي شارك فيها، إضافة لبعض المشاركات السينمائية.

وكان من أوائل الممثلين في الخليج، الذين خرجوا من إطار الأعمال الخليجية، وشاركوا في الدراما والسينما المصرية.

المصدر - البيان