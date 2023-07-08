السبت 08-07-2023
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السبت، 08-07-2023 09:47 م

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

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الوكيل الاخباري - ‎أعلنت الفنانة المصرية نادية مصطفى، وفاة ابنة شقيقتها ونعتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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‎وكتبت نادية، قائلة: “ البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. نسمة بنت أختى عروس الجنة فى ذمة الله.. اللهم صبرًا جميلًا، صبرًا يبلغ عنان السماء، صبرًا يليق برحمتك يارحيم وجبرًا يليق بجبرك ياجبار القلوب”.

وتابعت :"اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبيها وإخوتها ولنا جميعًا ولكل حبايبها.. فضلًا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة ".


احتفلت الفنانة نادية مصطفى بطرح أغنية يسلملي ذوقهم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الاصدقاء والمقربين بالوسط الفني. 


 




 

 


 

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