ياسمين صبري تلفت الأنظار بظهور نادر مع شقيقها بلال خلال زيارتها للكويت - صورة

الوكيل الإخباري- تسبب ظهور نادر يجمع الفنانة المصرية ياسمين صبري بشقيقها في تفاعل واسع عبر مواقع التواصل، وذلك خلال زيارتها الأخيرة إلى الكويت لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "المشروع X"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز.

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وشاركت ياسمين صورًا على حسابها الرسمي في إنستغرام تجمعها بشقيقها، ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة الأخوية القريبة بينهما، وأشادوا بجمالهما المتقارب، حيث جاءت أبرز التعليقات: "فيه شبه منك"، "الجمال وراثة"، و"العيلة كلها حلوة".

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