ياسمين صبري تلفت الأنظار بظهور نادر مع شقيقها بلال خلال زيارتها للكويت - صورة

وشاركت ياسمين صورًا على حسابها الرسمي في إنستغرام تجمعها بشقيقها، ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة الأخوية القريبة بينهما، وأشادوا بجمالهما المتقارب، حيث جاءت أبرز التعليقات: "فيه شبه منك"، "الجمال وراثة"، و"العيلة كلها حلوة".
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