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زوجة فنان شهير تكشف تهديدات وهروب من سوريا وتوجّه رسالة لأسماء الأسد

فرلبا
أسماء الأسد
 
الأربعاء، 04-06-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة السورية سوسن أرشيد عن تلقي زوجها مكسيم خليل تهديدًا مباشرًا من أحد ضباط الأمن في النظام السوري، طالبه خلال مكالمة هاتفية بتقديم اعتذار علني للرئيس بشار الأسد والتصريح بولائه، مهددًا بإيذاء أطفالهما في حال الرفض.

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وقالت أرشيد إنهما غادرا سوريا في اليوم التالي دون أن تعلم بالمكالمة، وعاشا في لبنان 3 سنوات، قبل أن يقررا اللجوء إلى فرنسا بسبب مخاوف أمنية.


وعن عودتها إلى دمشق بعد 13 عامًا، أوضحت أنها لم تتمالك دموعها خلال الرحلة، منتقدة النظام السوري وزوجة الرئيس أسماء الأسد قائلة: "كيف تسمعين صراخ الأمهات وتواصلين صمتك؟".


كما نفت شائعات وفاة والدة مكسيم خليل في دار للمسنين، مؤكدة أنها توفيت في منزل خاص بعد أن أُجبرت سابقًا على الإقامة في دار مؤقتًا بسبب استيلاء ضابط على منزلها.

 

 لبنان 24 

 
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