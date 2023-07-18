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الثلاثاء، 18-07-2023 08:30 م

الموقع الرسمي لمهرجان جرش يرفع عبارة "كامل العدد" بعد خمس ساعات من طرح تذاكر حفل الفنان عمر العبداللات

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الوكيل الإخباري - أثبت الفنان الأردني عمر العبداللات، صوابية رهان إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" عليه، لافتتاح الحفلات الجماهيرية لدورة المهرجان السابعة والثلاثين التي ستقام خلال الفترة ما بين 26 يوليو الحالي وحتى الخامس من أغسطس المقبل.

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وطرحت إدارة المهرجان مساء أمس الاثنين تذاكر الحفلات الجماهيرية، التي ستقام على المسرح الجنوبي الذي يتسع لأربعة آلاف شخص، ولم تمضي أكثر من 5 ساعات على طرح التذاكر، حتى نفدت جميع تذاكر الحفل، ورفع الموقع الرسمي عبارة "sold out" على بطاقات حفل العبداللات.


ومن المقرر أن يُحيي العبداللات حفله الجماهيري، مساء يوم الخميس 27 يوليو الحالي بمرافقة فرقته الموسيقية والمكونة من ثمانون عازف بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، حيث اختارت إدارة المهرجان العبداللات ليكون الفنان الوحيد الذي سيحيي حفلاً منفرداً، فيما ستجمع بقية الحفلات الجماهيرية فنانين اثنين في كل ليلة. 


ويعتبر العبداللات أكثر فنان غنى في دورات "مهرجان جرش"، إذ سيسجل هذا العام المشاركة الثالثة عشر له، متفوقاً على النجوم: نجوى كرم التي غنت ثماني مرات، وكاظم الساهر ووائل كفوري اللذين غنيا سبع مرات، وماجدة الرومي التي غنت ست مرات.

 




 

 


 

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