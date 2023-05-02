الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 02-05-2023 02:17 م

ام كلثوم بحفل "هولوجرام" غنائي في عمان الشهر القادم

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الوكيل الإخباري- اعلنت احدى شركات التنظيم عن حفل فني لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام يومي الخميس والجمعة 8 و 9 حزيران المقبل على خشبة مسرح قصر الثقافة بالعاصمة عمان  .

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وطرحت الشركة المنظمة التذاكر بسعر 135 دينار اردني للدرجة الخاصة ولغاية 30 دينار اردني لفئة الـ c


ويشارك بالحفل اكثر من 20 عازف اوركسترا .


يشار الى أن الهولوجرام هي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي. كلمة هولوغرام مشتقة من الكلمة اليونانية هولوس ، أو ثقب ، وغرام ، أو رسالة.

 




 

 


 

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