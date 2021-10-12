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الثلاثاء، 12-10-2021 11:28 ص

انضمام الممثل التركي ​ايرين فورديم​ لـ قطاع الطرق - صورة

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الوكيل الإخباري - انضم الممثل التركي ايرين فورديم الى أسرة الجزء السابع من مسلسل "قطاع الطرق"، الا انه لم يكشف عن طبيعة دوره فيه، واشارت وسائل اعلام تركية الى انه من المقرر بدء عرض العمل في 26 من الشهر الحالي.

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الجدير ذكره ان المسلسل يسرد قصة عائلة شاكر بيلي وهي عائلة تتميز بالالتحام والتوحد والاخوة والذكاء المطلق بقيادة خضر شاكر بيلي الذي يتميز بدهاء وبراعة التصرف في المحن.

 

المسلسل من بطولة عدد كبير من الممثلين، وهم أوكتاي كينارجا ودنير شاكير ويتميز بابراز ادوار النساء في عالم المافيا وحياتهن وتصرفاتهن وسط تعقيدات المافيا والقتل وما الى هنالك.

 

 

المصدر - الفن 

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