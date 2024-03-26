انهيار طارق لطفي ومحمد رياض في 'رامز جاب من الآخر'

الوكيل الإخباري - استضاف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه "رامز جاب من الاَخر"، النجمين المصريين محمد رياض وطارق لطفي.



وفاجأ رامز جلال الجمهور باختياره غير المتوقع لطارق لطفي ومحمد رياض، خاصة أن الثنائي لم يظهرا سابقاً ببرامج المقالب

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واختيار الثنائي، هو ما أثار فضول الجمهور لرؤية رد فعلهما على المقلب.





وفوجئ لطفي ورياض بالمقلب، بعد دخولهما في الغرفة السوداء أمام رامز جلال، وعندما طلب الأخير بإظهار الكلب الشرس أمامهما، ليسقط لطفي أثناء الجري خلال محاولة الهروب من الكلب.

وتواصلت التحديات بعدما أسقط رامز جلال مواطنيه في بركة الماء.

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