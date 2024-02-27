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الثلاثاء، 27-02-2024 01:08 م

'تل الراهب'.. أغرب قصة تصوير مسلسل يُعرض في رمضان 2024

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الوكيل الإخباري - يخوض النجم المصري محمد رياض موسم دراما رمضان 2024 بمسلسلين، هما "قلع الحجر" و"تل الراهب"، حيث يناقش رياض في العمل الأول حقوق المرأة في صعيد مصر، مستوحى من أحداث حقيقية، فيما يتناول العمل الثاني مرض "الفوبيا" أو "الرهاب" أو "الوسواس القهري"، وكيفية التعامل مع المرض النفسي، والمراحل التي يمر بها المريض إلى أن تتم استعادة حالته الطبيعية.

يعد مسلسل "تل الراهب"، الذي يواصل محمد رياض تصوير مشاهده للحاق بركب شهر رمضان، من أغرب المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، ليس من حيث فكرة العمل، بل يكمن الأمر في قصة التصوير التي انطلقت منذ عام 2017، أي منذ 7 سنوات، والتغييرات التي شهدها العمل منذ ذاك الوقت حتى دخوله المنافسة في دراما رمضان 2024.

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فخلال الـ7 سنوات، تغير اسم وأبطال العمل عدة مرات، وتوقف العمل بسبب أزمات إنتاجية وخلافات وصلت إلى ساحة القضاء.

 

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