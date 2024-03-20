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الأربعاء، 20-03-2024 02:17 م

حمادة هلال وأحمد فهمي يقعان بفخ 'رامز جاب من الآخر'

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الوكيل الإخباري - استضاف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه "رامز جاب من الاَخر"، نجم فرقة واما الغنائية أحمد فهمي والفنان حمادة هلال، وقال جلال عن النجمين المصريين في مقدمة برنامجه: أنا النهاردة هحط النار جنب البنزين، واحد عامل فيها برنس الأشباح وبيحضر العفاريت، و واحد مستحلي نفسه وقال أنا حسين فهمي".

سخر الفنان رامز جلال من مواطنيه حمادة هلال وأحمد فهمي بعد وقوعهما ضحية برنامجه، إذ دخلا في الغرفة السوداء ضمن تحديات الحلقة، حيث فوجئ الثنائي بلقائهما مع بعضهما.

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ووجه لهما رامز جلال عدة اسئلة لكنهما لم يجيباه، فأدخل عليهما الكلب الأسود الشرس، وحاول الثنائي تمالك نفسيهما ومواجهة الكلب، لكن أحمد فهمي بدا خائفا منه، فيما كانت هناك لقطة مثيرة للدهشة، إذ وقف حمادة هلال أمام الكلب محدقاً عينيه فيه، حتى علق رامز جلال ساخراً "المداح يقرأ تعويذة على الكلب، الذي يقوم بالهجوم عليه".

 

ثم بعد ذلك السقوط في المياه، وهجوم النعام عليهما، وفي نهاية الحلقة قام حمادة هلال وأحمد فهمي بغناء أشهر الأغاني لهما.


وتقوم فكرة برنامج جلال الجديد على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات بعد أن يغدر بهما رامز جلال.

 

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